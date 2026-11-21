Boca Juniors, que tuvo a los volantes chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en la banca, se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, alzando así su tercer trofeo en el certamen y cortando una sequía de 18 años sin festejos internacionales.

Sin especulaciones desde el inicio, la escuadra adiestrada por Rodolfo Arruabarrena avisó temprano con un tiro al horizontal de Miguel Merentiel (4') y abrió la cuenta cuando Santiago Ascacíbar capturó un rebote en el área tras un córner (16').

El conjunto "xeneize" asestó el golpe decisivo apenas comenzada la segunda mitad, momento en que Merentiel se redimió y aprovechó una asistencia de Sebastián Villa para batir a Everson con un disparo rasante (48').

La escuadra de Belo Horizonte adelantó sus líneas con múltiples variantes ofensivas y generó peligro mediante aproximaciones aéreas de Vitao (60' y 63') y Tomás Cuello (81'), pero la retaguardia argentina sostuvo el cero con solvencia para neutralizar la reacción rival.

El árbitro uruguayo Andrés Matonte pitó el final y la multitud que acompañó a Boca celebró a rabiar este nuevo título internacional, el primero tras el conseguido el 27 de agosto de 2008 cuando el equipo se impuso en la final de la Recopa Sudamericana al Arsenal de Sarandí.