Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.6°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Cienciano logró la hazaña y eliminó a Lanús con una goleada en los play-offs de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro peruano se impuso en casa y enfrentará a Botafogo en octavos.

Cienciano logró la hazaña y eliminó a Lanús con una goleada en los play-offs de la Sudamericana
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cienciano logró la hazaña y clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, al golear por 4-0 a Lanús, el campeón defensor del título, y ganar con un 4-2 global la llave de play-offs.

El equipo peruano había perdido por 2-0 la ida en Argentina, pero aprovechó la localía en el Estadio Inca en Cusco (con una altitud de 3.362 metros), para doblegar al Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino.

Cienciano salió con todo en la primera parte y antes del descanso estaba 3-0 arriba en el tablero, con un doblete de Carlos Garcés (7' y 45+1') y un gol de Alejandro Hohberg (40').

En la segunda parte, el club peruano controló la ventaja y dio el golpe de gracia en el último minuto, con el segundo tanto de Hohberg (90+5').

En octavos de final, Cienciano enfrentará a Botafogo, que clasificó directo tras ganar el Grupo E, superando a Caracas, Racing e Independiente Petrolero.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Sudamericana se disputarán entre el 11 y 13 de agosto.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada