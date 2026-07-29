Cienciano logró la hazaña y eliminó a Lanús con una goleada en los play-offs de la Sudamericana

Cienciano logró la hazaña y clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana, al golear por 4-0 a Lanús, el campeón defensor del título, y ganar con un 4-2 global la llave de play-offs.

El equipo peruano había perdido por 2-0 la ida en Argentina, pero aprovechó la localía en el Estadio Inca en Cusco (con una altitud de 3.362 metros), para doblegar al Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino.

Cienciano salió con todo en la primera parte y antes del descanso estaba 3-0 arriba en el tablero, con un doblete de Carlos Garcés (7' y 45+1') y un gol de Alejandro Hohberg (40').

En la segunda parte, el club peruano controló la ventaja y dio el golpe de gracia en el último minuto, con el segundo tanto de Hohberg (90+5').

En octavos de final, Cienciano enfrentará a Botafogo, que clasificó directo tras ganar el Grupo E, superando a Caracas, Racing e Independiente Petrolero.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Sudamericana se disputarán entre el 11 y 13 de agosto.