Cienciano se instaló en cuartos de la Sudamericana pese a caída con Botafogo

Cienciano perdió por 1-0 este jueves en su visita a Botafogo, pero aún así clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, gracias a la amplia ventaja por 6-1 que logró la semana pasada en la ida de octavos en Cusco.

El cuadro brasileño, local en el Estadio "Nilson Santos" en Río de Janeiro, intentó con todo una hazaña y revertir el humillante resultado que sufrió en Perú.

Danilo Pereira abrió el marcador en el minuto 8 y presionó, pero Botafogo no fue capaz de lograr la goleada que necesitaba, mínimo por cinco tantos, para forzar los penales.

Cienciano, que fue campeón de la Sudamericana en 2003, enfrentará en cuartos de final a Montevideo City Torque, que eliminó en su llave a Tigre.