Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Cobresal se medirá a Audax Italiano en la fase previa de Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los duelos serán a partido único y los mineros jugarán de local.

Cobresal se medirá a Audax Italiano en la fase previa de Copa Sudamericana
Finalizado el sorteo de la fase previa de Copa Sudamericana de este jueves en Paraguay, en la cual se enfrentarán equipos del mismo país, se pudo conocer que Cobresal jugará de local ante Audax Italiano.

Según los estatutos de la competencia, el duelo será a partido único para conocer al clasificado a la fase de grupos y los mineros serán locales de acuerdo al sorteo.

Asimismo, en el otro cruce nacional, Universidad de Chile enfrentará a Palestino.

Cabe señalar que los duelos están programados para la primera semana de marzo, entre el 3 y 5 de dicho mes. Además, equipos brasileños y argentino no participan de esta instancia.

