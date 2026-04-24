Conmebol abrió proceso contra Audax por problemas en camarines de La Florida

Audax Italiano quedó bajo investigación de la Conmebol luego de la apertura de un expediente disciplinario por irregularidades en los vestuarios del Estadio Bicentenario de La Florida, durante el partido ante Olimpia por la Copa Sudamericana 2026.

El caso se origina tras los reclamos del elenco paraguayo, cuyo arquero acusó falta de agua en los camarines luego del encuentro. Aunque el club chileno negó problemas graves en su momento, el organismo sudamericano avanzó en la revisión de las condiciones del recinto.

Según el informe disciplinario, Audax Italiano infringió los artículos 4.3.3.1 y 4.3.3.2 del Manual de Clubes, que establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los vestuarios de equipos y árbitros, incluyendo duchas con agua caliente, sanitarios, espacios adecuados y equipamiento básico para el desarrollo de la actividad profesional.

Además, el artículo obliga a los clubes a garantizar condiciones seguras, cómodas y acordes al nivel de la competición para jugadores, oficiales y árbitros.

En paralelo, se registró una infracción al artículo 23 literal p) del Reglamento de Seguridad de Conmebol, vinculado al uso de banderas de gran tamaño en el estadio, lo que también forma parte del proceso disciplinario abierto contra el club.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones que van desde advertencias hasta multas económicas, dependiendo de la evaluación final de la Comisión Disciplinaria.