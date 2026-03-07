Conmebol dio a conocer el calendario y los bombos de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol dio a conocer el calendario de la Copa Sudamericana 2026 y los bombos donde estarán los equipos antes del sorteo para la fase grupal que se realizará el próximo jueves 19 de marzo.

Por el momento, los equipos chilenos clasificados al certamen continental son Palestino y Audax Italiano, a la espera de lo que pase con O'Higgins y su duelo ante Tolima este miércoles 11 de marzo, por la vuelta de la tercera ronda previa de la Copa Libertadores.

Los clubes ubicados en el bombo 1 serán los cabezas de serie, mientras que aquellos elencos que se incorporen desde la Libertadores integrarán el bombo 4. Además, el reglamento establece que los equipos de un mismo país no podrán coincidir en un mismo grupo.

La fase sorteada comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego, habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos iniciarán el 11 de agosto.

Revisa los bombos de la Copa Sudamericana: