¿Cuándo y dónde será la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana?

Boca Juniors, club de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, jugará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026, el segundo torneo más importantes a nivel de equipos de la Conmebol.

La final está programada para el sábado 21 de noviembre, y se disputará en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, en Colombia, en un horario que aún debe definir la Conmebol.

El cuadro Xeneize, en su camino, eliminó a O'Higgins, Recoleta de Paraguay, Sao Paulo y en semifinales tuvo un épico triunfo sobre Vasco da Gama en Maracaná.

Para Boca será su tercera final en la Copa Sudamericana, tras los títulos que conquistó en 2004 y 2005.

El Mineiro, por su lado, despachó a Bragantino, Santos y Montevideo City Torque en semifinales.

Con la clasificación, Atlético Mineiro jugará su segunda final de la Sudamericana, y de forma consecutiva, tras la derrota que sufrió el año pasado ante Lanús, por lo que intentará tomarse revancha.

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