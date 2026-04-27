¿Cuándo y dónde ver a O'Higgins ante Boston River en la Copa Sudamericana?

O'Higgins disputará su tercer encuentro de la Copa Sudamericana cuando reciba a Boston River. El "Capo de Provincia" viene de caer ante Sao Paulo en Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos.

El cotejo está pactado para jugarse este martes 28 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio El Teniente. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

El "Capo de Provincia" marcha en la segunda posición del Grupo C con tres unidades, ya que en su debut en el torneo internaciona logró un triunfo 2-0 sobre Millonarios en Rancagua.

Por su parte, el conjunto uruguayo marcha en el último lugar de la tabla tras caer ante ante Millonarios y Sao Paulo.

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