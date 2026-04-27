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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver a Palestino ante Gremio en la Copa Sudamericana?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro "árabe" solo tiene un punto en dos partidos disputados.

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Palestino disputará la tercera fecha de la Copa Sudamericana cuando reciba a Gremio de Porto Alegre. Los "árabes" solo suman un punto en dos partidos disputados en el torneo internacional

El duelo está pactado para jugarse este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas (00:00 GMT) en el Estadio Municipal de La Cisterna. Podrás ver el encuentro a través de la señal de DSports y en streaming por el servicio de DGO.

El cuadro "árabe" cuenta con nuevo técnico, el argentino Guillermo Farré tras el opaco paso de Cristián Muñoz, quien solo cosechó un punto en dos partidos de la Copa Sudamericana tras empatar sin goles ante Deportivo Riestra y caer ante Montevideo City Torque.

Por su parte, el conjunto brasileño viene vencer a Deportivo Riestra por la cuenta mínima y marcha en el segundo lugar del Grupo F con tres unidades.

También podrás seguir la cobertura minuto a minuto de Cooperativa.cl.

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