¿Cuándo y dónde ver el duelo decisivo de Audax Italiano ante Olimpia por la Sudamericana?

Audax Italiano tiene un trascendental duelo este miércoles 27 de mayo en Asunción, sitio donde visitará al poderoso Olimpia por la última fecha del Grupo G, con la misión de rescatar puntos que le aseguren seguir compitiendo en la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido por la señal de ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Los pupilos de Gustavo Lema marchan en el tercer lugar con 7 puntos, misma cantidad que Vasco da Gama, pero con peor diferencia de gol. Al frente tendrán al "Decano" paraguayo, que lidera invicto la zona con 10 unidades.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.