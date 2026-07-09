Megarreforma: PS confirmó requerimiento ante el Tribunal Constitucional

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, confirmó este jueves que la centroizquierda acudirá formalmente ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los aspectos tributarios y ambientales de la megarreforma gubernamental.

El anuncio se materializó tras una reunión de coordinación de emergencia en la sede del PS, cuyo objetivo fue unificar criterios y ordenar las filas del sector tras el severo quiebre político provocado por el acuerdo que los senadores PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal sellaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a la norma de invariabilidad tributaria.

"Hemos ratificado el acuerdo, después de escuchar a los expertos, en orden a concurrir con un requerimiento —tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado— al Tribunal Constitucional en materias tributarias y medioambientales", anunció la timonel socialista al término de la cita.

La presentación ante el TC será coordinada técnicamente por el abogado constitucionalista Tomás Jordán y se materializará formalmente una vez concluido el segundo trámite del proyecto en la Sala del Senado, fijado para el miércoles de la próxima semana.

Las claves del polémico pacto y la división del PPD

El acuerdo pactado por los senadores del PPD establece un esquema de invariabilidad tributaria escalonado según los montos de inversión: 10 años para proyectos desde los 50 millones de dólares; 15 años desde los 100 millones; 20 años desde los 350 millones; y un tope de 25 años para megainversiones superiores a los 500 millones, sumando una sobretasa permanente del 1,5% al impuesto de primera categoría.

Sin embargo, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, tomó inmediata distancia de las gestiones de sus correlacionarios en la Cámara Alta: "Ese acuerdo es de los senadores; no es un acuerdo del Partido por la Democracia. Tampoco de toda la bancada: la senadora Ximena Órdenes ya lo ha señalado públicamente", advirtió.

Pese al desmarque de la mesa directiva y las críticas internas, el ministro Quiroz respaldó la validez jurídica y política de lo conversado.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó que "duele cuando hay dichos de creer que cuando alguien acuerda algo eso es una negociación media oscura (...) Aquí estamos tratando de mejorar un proyecto".

Carvajal defendió el pacto: "Decidimos hacer política de verdad"

Frente al aislamiento político dentro de su sector, la senadora Carvajal blindó los términos económicos del pacto y acusó de "irresponsabilidad" a quienes prefieren restarse del diálogo legislativo.

"Nosotros decidimos hacer política de verdad. Pusimos condiciones bien estrictas: escalonamos los plazos y obligamos a los grandes inversionistas a pagar un costo de entrada. ¿Quién defendió mejor los recursos de Chile: el que grita en redes sociales o el PPD que le dobló el brazo a Hacienda en la mesa?", afirmó la parlamentaria.

"Dejar que la ley avance tal como venía en el proyecto original es una tremenda irresponsabilidad, solo por el gustito de perder una votación probablemente en el Tribunal Constitucional", sentenció Carvajal.