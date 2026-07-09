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Presidente Kast asistió a tradicional juramento a la bandera en la Plaza de la Ciudadanía

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El Presidente José Antonio Kast, acompañado de algunos de sus ministros y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, lideró este jueves el tradicional juramento a la bandera.

La ceremonia principal se realizó en la Plaza de la Ciudadanía, donde participaron 2.532 soldados.

A nivel nacional fueron 7.661 los que juraron, de ellos, 6.427 hombres y 1.234 mujeres. De los cuales, 116 oficiales, 600 suboficiales, 1.483 alumnos, 324 soldados de tropa profesional y 5.138 soldados conscriptos.

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