¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana?

Este martes comienza la Copa Sudamericana 2026 con la participación de los equipos chilenos. En la fase preliminar, a partido único, se medirán Cobresal y Audax Italiano en busca de un cupo a la fase de grupos.

El último duelo entre ambos equipos se registó el 3 de octubre del 2025, donde se impusieron los "Mineros" por un marcador de 2-1 por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Este encuentro copero entre el Cobresal y Audax Italiano se jugará en el Estadio Zorros del Desierto el martes 3 de marzo a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT), con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

La transmisión televisiva de este duelo estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium. También podrás seguir los detalles junto a Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.