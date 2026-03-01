Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre la U y Palestino por Copa Sudamericana?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La llave a partido único definirá el pasaje a fase de grupos.

El calendario 2026 sigue avanzando y esta semana, Universidad de Chile y Palestino chocarán en busca de un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tal como ha sido en las últimas temporadas, los cuatro clasificados nacionales se reparten en dos llaves a duelo único para instalarse en la siguiente instancia.

Tetracolores y azules ya se enfrentaron en el marco de la Liga de Primera, el pasado 13 de febrero, y terminaron 0-0 con un polémico gol anulado a la U en el final.

Este reencuentro copero entre el "Tino Tino" y el "Bulla" se jugará en el Estadio Nacional el miércoles 4 de marzo a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT), con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

La transmisión televisiva de este duelo estará a cargo de Directv a través de su canal propio DSports y la plataforma de streaming DGO. También podrás seguir los detalles junto a Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

