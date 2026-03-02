Boric emplaza al Congreso: "Saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana"

Juan Fernández | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la ceremonia de inicio de Año Escolar 2026 en el marco de la visita a las obras del Colegio Insular de Robinson Crusoe. https://t.co/uQI6ShrphL

En el marco de la inauguración del año escolar 2026 en el Archipiélago Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a sacar el proyecto de Sala Cuna esta misma semana, aprovechando los últimos días de esta Legislatura.

"Quiero hacer un llamado al Parlamento, y en particular a la oposición, con mucho respeto: tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna, porque tenemos un acuerdo en los aspectos técnicos. No partamos de cero en esto, saquemos el proyecto de Sala Cuna para Chile esta semana. Se puede, depende de la voluntad política. Esto no es un gallito entre oposición y Gobierno: es por Chile, por las mujeres y los niños de Chile", enfatizó el Mandatario durante su discurso de este lunes.

Tal como ha reconocido en otras ocasiones, Boric admitió que "seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo Gobierno si es que salimos adelante (pero) a mí me interesa que salga, no me interesa la foto".

Desde la UDI, cuyo senador Gustavo Sanhueza dirige la Comisión de Educación que revisa la iniciativa en la Cámara Alta, respondieron al Mandatario que no se ha consensuado nada sobre este tema con sus parlamentarios.

A su vez, el diputado Guillermo Ramírez, timonel del gremialismo, aseveró en La Tercera que es imposible sacar este proyecto en 10 días, sobre todo en vista de ciertas indicaciones que -según su relato- el Ejecutivo entregó a última hora en enero.

Por lo demás, acusó que la Administración Boric ha sido hostil al tratar de instalar públicamente que no se ha avanzado en esta normativa por culpa de la UDI.