Campaña de vacunación 2026: ¿Cómo saber si debo vacunarme?

Con el inicio anticipado del proceso de vacunación, el Ministerio de Salud busca proteger a la población ante un alza de contagios que se adelantó cinco semanas. Revisa aquí si eres parte de los grupos de riesgo para Influenza, Covid-19, Virus Sincicial y Neumococo.
La decisión de adelantar el calendario responde a un cambio drástico en el comportamiento de los virus respiratorios tras la pandemia.
Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el punto máximo de contagios ya no ocurre en junio, sino que se adelantó aproximadamente un mes:"Ese punto en el invierno o en el año en el que hay mayor cantidad de contagios se adelantó muchísimo, aproximadamente cuatro hasta cinco semanas. Entonces, lo que eso significa, en términos muy prácticos, que tenemos menos tiempo para prepararnos"
Influenza:
- Personal de salud.
- Mayores de 60 años.
- Embarazadas.
- Niñas y niños (desde los 6 meses hasta quinto básico).
- Familiares de lactantes prematuros.
- Familiares de lactantes inmunosuprimidos.
- Trabajadores de la educación (hasta octavo básico).
- Cuidadores de adultos mayores.
- Trabajadores de avícolas, ganaderas y de criaderos de cerdos.
- Pacientes crónicos.
COVID-19:
- Personal de salud.
- Mayores de 65 años.
- Embarazadas.
- Personas inmunocomprometidas.
Virus Sincicial:
- Lactantes menores de un año que hayan nacido a partir de octubre de 2025.
Neumococo:
- Personas a partir de los 65 años (Esta dosis se administra una sola vez en la vida).
En caso de tener dudas sobre el historial de vacunación, el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Inmunizaciones disponen del Portal Paciente, donde se puede revisar el detalle de las vacunas y dosis administradas.
Además, para consultar respecto a los 1.200 puntos de vacunación habilitados se puede acceder a mevacuno.cl.