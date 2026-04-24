DT de Vasco da Gama se pierde el partido con Audax tras sanción de Conmebol

La Conmebol sancionó al entrenador de Vasco da Gama, Renato Gaúcho, con tres partidos de suspensión y una multa de 5.000 dólares, tras no presentarse junto al equipo en el partido ante Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026.

Con esta sanción, el técnico brasileño no podrá dirigir el próximo compromiso de su equipo ante Olimpia y también se perderá el choque con Audax Italiano, correspondientes a la fase de grupos del torneo continental.

La resolución, emitida el 23 de abril por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, establece que Portaluppi infringió el artículo 11 del Código Disciplinario, específicamente en los literales d) y f), vinculados a conductas que afectan el respeto hacia la organización y el normal desarrollo de la competición.

El castigo se origina en la ausencia del entrenador en el encuentro internacional, situación que fue considerada una falta a los principios de conducta exigidos por el organismo rector del fútbol sudamericano.

Además de la suspensión, la multa económica será descontada directamente de los ingresos que Vasco da Gama perciba por derechos de televisión o patrocinio en competiciones organizadas por Conmebol.

El artículo 11 del reglamento establece que clubes y oficiales deben actuar bajo principios de lealtad, integridad y deportividad, sancionando conductas que desacrediten a la competición, como ocurrió en este caso.