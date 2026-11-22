Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, pero el capitán "xeneize" Leandro Paredes generó preocupación tras desmayarse en una entrevista en vivo para la transmisión televisiva.

El "5" conversaba en zona mixta con la señal oficial de DSports cuando cayó inconsciente debido a las altas temperaturas en Barranquilla, que ya lo tenían mareado durante el partido y las celebraciones en la cancha.

Paredes fue atendido de inmediato y recuperó el conocimiento, aunque debió dejar el Estadio Metropolitano en ambulancia y con suero para someterse a exámenes clínicos de precaución en un hospital.

Finalmente todo se trató de un susto. El club compartió un video con el volante de regreso en el hotel, ya recuperado del golpe del calor y compartiendo la alegría por el título.