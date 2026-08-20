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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa las llaves en Cooperativa.cl.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
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La Copa Sudamericana define los cruces de cuartos de final, con la disputa de la fase de octavos, que se completará el miércoles 26 de agosto.

En esta semana quedaron definidos siete equipos clasificados y tres llaves, mientras que el último cupo lo disputarán River Plate e Independiente Santa Fe el miércoles 26, ya que su duelo se aplazó por el terremoto que afectó a Colombia.

La ida de cuartos de final se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán una semana después.

Revisa las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana:

  • Boca Juniors (ARG) vs. Sao Paulo (BRA)
  • Independiente Santa Fe (COL) o River Plate (ARG) vs. Vasco da Gama (BRA)
  • Atlético Mineiro (BRA) vs. Santos (BRA)
  • Montevideo City Torque (URU) vs. Cienciano (PER)

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