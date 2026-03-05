Más de 70 personas fueron detenidas en el partido entre Trinidense y Olimpia por Sudamericana

Al menos 76 personas, entre ellas 25 menores de edad, fueron arrestadas por distintas causas en Asunción, durante el operativo de seguridad por el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana en el que Olimpia se impuso por 1-0 a Sportivo Trinidense, informó este jueves la Policía Nacional.

Durante los controles en las inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco fueron detenidos 25 menores de 18 años, uno de ellos un joven que portaba unos 48 paquetes de cocaína y otros que intentaron entrar en el recinto deportivo sin la compañía de un familiar adulto.

Otros 25 hinchas fueron detenidas al dar positivo en las pruebas de alcoholemia, pero fueron liberadas tras la conclusión del encuentro. Además, la fuerza policial retuvo a 26 cuidadores de autos.

Los operativos policiales se mantendrán este jueves a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Arsenio Erico", cuando está previsto el duelo entre Nacional y Deportivo Recoleta en la primera fase de la Copa Sudamericana.