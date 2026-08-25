No más partido único: Conmebol modificó el formato para la Fase 1 de la Sudamericana

Conmebol aprobó este martes el calendario oficial para la temporada 2027 y con ello, confirmó un cambio en las bases de la Copa Sudamericana, estableciendo que la Fase 1 del certamen volverá a disputarse en llaves de ida y vuelta.

De esta manera, la clasificación a la ronda de grupos ya no se definirá a partido único, dejando atrás la modalidad que regía en la competencia desde 2023 y retomando el formato original utilizado en las ediciones 2021 y 2022.

El caso más representativo en Chile lo vivió Universidad Católica, club que quedó al margen en tres ediciones consecutivas tras caer a enfrentamiento directo ante Audax Italiano (2023), Coquimbo Unido (2024) y Palestino (2025).

En cuanto a la programación entregada por la Conmebol, los cruces de ida y vuelta en la Fase 1 de la Sudamericana quedaron fijados para los días 3 y 10 de marzo de 2027.

Con esta determinación, los cuatro equipos que clasifiquen al certamen continental en la próxima temporada contarán con la garantía de albergar un compromiso en condición de local frente a su rival.