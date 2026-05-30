O'Higgins busca una excepción de Conmebol para recibir a Boca Juniors en El Teniente

O'Higgins de Rancagua tiene la firme intención de mantener su localía en el Estadio El Teniente para el trascendental duelo ante Boca Juniors, correspondiente a los play-offs de la Copa Sudamericana, a pesar de las exigencias de aforo que impone la Conmebol.

De acuerdo con el reglamento del torneo continental, los recintos para esta fase de la competencia deben contar con una capacidad mínima de 20.000 espectadores sentados. Actualmente, el principal coliseo de la Región de O'Higgins dispone de 18.000 butacas, lo que obligaría al club chileno a trasladar el compromiso.

Sin embargo, la dirigencia del "Capo de Provincia" ya se encuentra trabajando para evitar un cambio de escenario. En conversación con Radio Bienvenida, el directivo del club, Matías Ahumada, explicó que la institución previó este escenario con anterioridad.

"Cuando le ganamos a Millonarios en el aniversario, empezamos a pensar en el tema. Ya teníamos leído el reglamento. Sabíamos que se podía dar. Uno cuando empieza el torneo, presenta su estadio y otras opciones, en caso de que tengan el aforo limitado", señaló.

En esa misma línea, el dirigente manifestó su optimismo respecto a las gestiones que realizarán ante las autoridades del fútbol sudamericano: "Se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol. Vamos a hacer la gestión. Queremos ser locales en El Teniente porque es nuestra casa".

De no prosperar la solicitud del conjunto celeste ante el ente rector del fútbol continental, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio se verá en la obligación de buscar una alternativa, siendo el Estadio Nacional en Santiago la opción más probable para albergar el encuentro frente a la escuadra "Xeneize".