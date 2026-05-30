Tabilo superó una dura batalla ante Kouamé y dio un sólido paso en Roland Garros

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) se sobrepuso a las dificultades que le puso el joven y talentoso francés Moise Koumaé (318°) para vencerlo en cuatro sets y dar un sólido paso a los octavos de final de Roland Garros.

El número uno de Chile se vio sorprendido por el envión del galo de 17 años y debió reaccionar para terminar venciendo al crédito local por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) en un maratónico duelo de tres horas y 43 minutos.

Tabilo sufrió con Koumaé, quien se vio alentado por el público parisino en un ambiente digno de Copa Davis y cedió el primer parcial.

Pero ahí vino la reacción del zurdo, quien se hizo fuerte con su saque y comenzó a inquietar el servicio del galo.

Logró emparejar la pizarra y en el tercer set, un solitario quiebre le permitió tomar la ventaja.

En el cuarto parcial Tabilo tomó la ventaja temprano con un rompimiento, pero Koumaé se recuperó y llegó el capítulo al desempate. Esa instancia fue de puro nervio con el chileno dejando pasar cuatro puntos de partido antes de concretar el triunfo.

En la ronda de los 16 mejores, el nacional se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) y el estadounidense Brandon Nakashima (35°).

Desde ya, Tabilo se asegura sumar 150 puntos para situarse 31° en el Ranking Live.