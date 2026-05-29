O'Higgins conoció su destino en el cuadro final de la Copa Sudamericana

Este viernes, O'Higgins conoció su camino en la Copa Sudamericana tras el sorteo del cuadro final, realizado en las dependencias de la Conmebol en Paraguay.

Con anterioridad estaba sellado que el "Capo de Provincia" enfrentaría a Boca Juniors en play-offs, pero restaba saber los posibles rivales a partir de octavos de final.

Finalmente, el contrincante para el ganador de la llave será Recoleta FC de Paraguay, ganador del Grupo D por encima de Santos de Brasil y el eliminado San Lorenzo de Argentina, además de Deportivo Cuenca (Colombia).

En caso de llegar a cuartos, los rancagüinos podrían enfrentar a un cuadro que ya tuvo en fase de grupos: Sao Paulo, de Gonzalo Tapia, chocará en octavos con el ganador entre Bolívar (Bolivia) y Gremio (Brasil).

En cuatro a otros futbolistas chilenos en competencia, el River Plate de Paulo Díaz espera por Independiente Santa Fe (Colombia) o Caracas (Venezuela), el Atlético Mineiro de Iván Román quedó sorteado con Sporting Cristal (Perú) o Bragantino (Brasil), el Tigre de Guillermo Soto debe tumbar a Nacional (Uruguay) para enfrentar en octavos a Montevideo City Torque (Uruguay) y el Lanús de Matías Sepúlveda se medirá ante Cienciano (Perú) con Botafogo (Brasil) en el horizonte.

- Revisa el cuadro completo de la Copa Sudamericana: