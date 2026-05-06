Palestino cayó ante Montevideo City Torque y complicó sus opciones en la Sudamericana

Palestino complicó sus aspiraciones internacionales luego de caer por 1-0 en su visita a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, manteniéndose en el fondo del Grupo F y con escasas opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El cuadro dirigido por Guillermo Farré mostró una mejoría en su juego durante esta presentación por Copa Sudamericana, logrando protagonizar el duelo en Uruguay frente al elenco que llegaba como líder exclusivo de la zona.

No obstante, en el complemento, Franco Pizzichillo (51') superó a Sebastián Pérez con un remate de distancia. El tanto condicionó un trámite donde los "tetracolores" no pudieron vencer la resistencia del meta local, Franco Torgnascioli, pese a sus intentos.

Con esto, Palestino quedó colista de su grupo con 2 unidades y mantiene su sequía goleadora en el certamen. Bajo este panorama, los chilenos necesitan ganar sus dos partidos restantes y esperar que Gremio y Deportivo Riestra no sumen puntos para aspirar al segundo lugar del Grupo F.

En sus próximos desafíos, el equipo de "colonia" recibirá a Deportes Limache por la Copa de la Liga, donde también está matemáticamente eliminado, y luego enfrentará a Deportes La Serena por la Liga de Primera, antes de viajar a Brasil para medirse ante Gremio.