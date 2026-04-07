Palestino intentará mejorar su imagen visitando a Riestra en su debut por la Sudamericana

Un nuevo sueño internacional comienza para Palestino cuando este miércoles, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), visite a Deportivo Riestra en Buenos Aires por su estreno en el Grupo F de la Copa Sudamericana.

Los "árabes" se instalaron en esta instancia después de despachar a Universidad de Chile, sumando así su cuarta presencia consecutiva. Sin embargo, su presente es crítico después de apenas tres victorias en los 12 partidos de este año.

Incluso, el equipo liderado por Cristián Muñoz viene de ser vapuleado por 6-1 ante Universidad Católica en el plano local, situación que lo hace mirar con recelo su participación y enfocarse más en una eventual lucha por sostener la categoría.

Por su parte, aunque Riestra ve con buenos ojos su estreno en competiciones Conmebol, tampoco atraviesa un buen presente debido a que acumula un triunfo en sus 13 presentaciones de esta temporada.

En un grupo que también tiene a Gremio y Montevideo City, el duelo en el Estadio "Pedro Bidegain" será importante en las aspiraciones de ambos. Todos los detalles podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.