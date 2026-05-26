Palestino se despidió de la Copa Sudamericana con empate ante Deportivo Riestra

Palestino se despidió de la Copa Sudamericana este martes y terminó su campaña internacional en la temporada 2026, tras un empate 1-1 ante Deportivo Riestra en La Cisterna, en el cierre del Grupo F.

La apertura de la cuenta fue para Riestra antes de la media hora de juego, con un cabezazo de Juan Randazzo tras un centro de Facundo Miño (28').

Sin embargo, los dirigidos por Guillermo Farré pudieron encontrar la igualdad antes del descanso, con una chilena de Nelson Da Silva (42').

En la segunda parte, Palestino controló la posesión, aunque se complicó en el minuto 58, con la expulsión de Dilan Salgado, por una patada con la pierna en alto contra Pablo Monje.

El cuadro árabe, con el empate, finalizó último en el Grupo F, con tres puntos, sin saber de victorias en esta fase del torneo.

El único triunfo que tuvo Palestino en el torneo fue en la ronda preliminar, cuando eliminó a Universidad de Chile para conseguir el cupo en la fase grupal.

La clasificación a octavos quedó en manos de Montevideo City Torque, que finalizó líder del Grupo F con 13 puntos, tras igualar 2-2 con Gremio, que irá a los play-offs tras terminar segundo con 11 positivos.

Riestra, en tanto, culminó tercero en la tabla, con cinco unidades.

El próximo partido de Palestino será en el plano local, ante Audax Italiano el domingo en La Cisterna, a las 20:00 horas (00:00 GMT), en la fecha 14 de la Liga de Primera.