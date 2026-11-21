Boca Juniors alzó este sábado su tercer título de la Copa Sudamericana tras vencer por 0-2 al Atlético Mineiro en la ciudad colombiana de Barranquilla, y le dio a Argentina la duodécima conquista en el certamen que lo consolida como el país más ganador del torneo.

El Xeneize, primer equipo en ganar tres veces este torneo, ocupa ahora el trono que obtuvo el año pasado Lanús, que se coronó en la tanda de penales ante el mismo rival brasileño de este sábado, Atlético Mineiro.

Boca obtuvo su primer trofeo en este certamen en 2004 cuando se impuso ante Bolívar, en una final cuya ida perdió por 1-0 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, y en el juego de vuelta la formación argentina se impuso en Buenos Aires por 2-0 en La Bombonera.

La segunda Copa Sudamericana que consiguió el Xeneize, que dirige Rodolfo "el Vasco" Arruabarrena, la obtuvo en 2005 cuando superó por 4-3 en la tanda de penales a Pumas UNAM tras igualar con sendos 1-1 en partidos de ida y vuelta.

Este sábado, en el estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, el equipo argentino derrotó al Atlético Mineiro, que buscaba su primer trofeo en el certamen y anhelaba darle a su país el sexto título para sus vitrinas.

Brasil es segundo en el palmarés de países ganadores de la Copa Sudamericana con los campeonatos logrados por Atlético Paranaense (2), Internacional, Sao Paulo y Chapecoense.

En el historial, Chile tiene un campeón y un subcampeón: En 2006, Colo Colo perdió la final ante Pachuca; y en 2011, Universidad de Chile ganó el título al derrotar a Liga de Quito.

Palmarés de la Copa Sudamericana: