Piero Maza se llenó de críticas por polémica en el Boca-Vasco da Gama

El árbitro chileno Piero Maza quedó en el ojo del huracán en el plano internacional debido a su controvertido cometido en la victoria de Vasco da Gama por 0-1 sobre Boca Juniors en La Bombonera, válida por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

La gran polémica del compromiso se desató en el segundo tiempo, cuando el juez criollo expulsó al futbolista del cuadro brasileño Andrés Gómez, a quien le mostró dos amonestaciones consecutivas en apenas un par de segundos por reclamos, provocando la furia del jugador y desatando una ola de reproches transversales tanto en la cancha como en los medios locales.

Tras el encuentro, el volante de Vasco Alan Lescano cuestionó la rigurosidad del chileno: "No sé si era para roja, porque si fuera por eso tendría que echar a cinco jugadores fácil en todos los partidos. Es normal, no hay quien no proteste en cualquier jugada. Se pudo haber evitado".

La reacción de la prensa deportiva argentina fue aún más lapidaria con el juez FIFA. Durante la transmisión oficial de ESPN, el comentarista Gustavo López no ocultó su incredulidad ante la decisión del árbitro nacional.

"¿Por esto lo expulsó? Una locura. Y encima se enoja tanto Maza que revolea la amarilla al piso y le saca la roja. La verdad, mal echado. Insólito lo de Piero Maza", lanzó el comunicador en vivo.

Las críticas también se multiplicaron en otras plataformas trasandinas. En el programa "Pase Clave" ironizaron señalando que "la mejor figura de Boca fue Piero Maza", mientras que el portal Bolavip Argentina calificó el trámite como una "noche negra de Boca, que jugó muy mal y eso que el árbitro chileno hizo todo lo que pudo para que empataran".