Racing se despidió de la Sudamericana con Damián Pizarro en cancha

Racing contó con el chileno Damián Pizarro en el triunfo por 2-0 sobre Independiente Petrolero de Bolivia, en el Cilindro de Avellaneda, en la despedida de ambos clubes de la fase grupal de la Copa Sudamericana.

El club argentino, eliminado en la penúltima fecha, buscó el triunfo por el "honor", y el técnico interino Sebastián "Chirola" Romero otorgó minutos al exColoColo, quien entró en el minuto 68, cuando el marcador ya estaba resuelto para la "Academia", gracias a los goles de Duván Vergara (18') y Matko Miljevic (59').

Pizarro no jugaba en el elenco trasandino desde el pasado 29 de abril, instancia en la que dijo presente en Venezuela ante Caracas por la tercera fecha del mismo torneo. En aquella ocasión, disputó 10 minutos en la igualdad 1-1 en el Olímpico de la UCV.