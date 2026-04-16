River mantuvo sus dudas con un ajustado primer triunfo en Sudamericana ante Carabobo

River Plate, con Paulo Díaz en la banca todo el encuentro, se complicó más de la cuenta para vencer a Carabobo por 1-0 en el Estadio Monumental, que significó el primer triunfo del cuadro "millonario" en la Copa Sudamericana.

El equipo de Eduardo Coudet estuvo lejos de convencer a su público, pero la solitaria anotación de Sebastián Driussi a los 66' evitó un empate ante el cuadro venezolano que se percibía como un "papelón".

Así, River pasó momentáneamente al frente del Grupo H con cuatro puntos, a la espera del duelo entre Blooming y Bragantino en el cierre de la segunda fecha copera.

De todas maneras, el bajo nivel de juedgo preocupó a los "banda sangre" considerando que su próximo partido es el Superclasico trasandino ante Boca Juniors, este domingo 19 de abril a la 16:00 horas (20:00 GMT).

En otro resultado de la Sudamericana, el chileno Rodrigo Ureña jugó todo el partido en la victoria 1-0 de Millonarios ante Boston River, con gol de Darwin Quintero a los 84'.

Pese a los tres puntos, el conjunto colombiano sigue atrás de Sao Paulo (6) y O'Higgins (3, pero mejor diferencia de gol) en la tabla del Grupo C.