River Plate clasificó a octavos de la Sudamericana tras triunfo sobre Blooming

River Plate, sin Paulo Díaz en la citación, venció por 3-0 a Blooming en el Monumental de Buenos Aires y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras terminar como líder en el Grupo H.

El cuadro millonario, golpeado tras haber perdido el fin de semana la final con Belgrano en el Apertura de Argentina, pasó el trago amargo este miércoles, en un partido que se resolvió en la segunda parte.

En el primer tiempo, Maxi Salas falló un penal al estrellarlo en el palo(11'), pero logró reponerse y abrió la cuenta en el 57', tras gran asistencia por encima de la defensa de Lucas Martínez Quarta.

Finalmente, Fausto Vera, desde los 12 pasos, marcó segundo (72'); y Lucas Silva, con gran remate desde fuera del área, firmó el 3-0 definitivo (84').

Con este resultado, River terminó con 14 puntos en el liderato del Grupo H, seguido por Bragantino, que avanzó a la fase de play-offs. Eliminados quedaron Carabobo (9) y Blooming (1).

River Plate conocerá a su rival de octavos de final en el sorteo, que se realizará el viernes en la sede de Conmebol en Luque, a las 11:00 horas (15:00 GMT).