Rodrigo Ureña: No le debo nada a nadie, ni a mi representante ni a periodistas

Rodrigo Ureña, mediocampista de Millonarios, no se guardó nada tras la caída de su equipo en su visita a Chile para enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana. El jugador abordó su reciente estreno en La Roja y defendió con fuerza los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera en el extranjero.

En diálogo con DSports Chile, el volante nacional realizó un duro descargo para poner en valor sus méritos. "He sido campeón en todos lados. En Perú gané un tricampeonato y un pentacampeonato, es todo en base a mi trabajo y a la humildad. No le debo nada a nadie, ni a mi representante, ni a periodistas para que hablen de mí, lo mío ha sido esfuerzo y personalidad", sentenció tajante el futbolista.

En esa misma línea, Ureña repasó lo que significó lograr su gran anhelo de representar al país. "Siempre me preparo para la selección. Haber tenido mi primera nominación y haber debutado me pone contento. Fue un trabajo duro y de muchos años para tener esa opción", confesó.

Por otro lado, el mediocampista analizó el tropiezo de su escuadra en su paso por territorio chileno y anticipó lo que viene para la revancha en el certamen continental. "Veníamos ilusionados, sabemos que esto recién está empezando y tenemos que hacer valer nuestra localía ahora con la altura. Esperamos hacerlo de la mejor forma", explicó el jugador.

Finalmente, proyectó sus ambiciones con el cuadro "embajador" para la presente campaña, destacando el exigente calendario que arrastran en Colombia. "Llego con mucha ilusión a Colombia, es un país que conozco muy bien y donde me ha ido muy bien. Conozco lo que es ganar allá y estoy con la convicción de que podemos conseguir algo. De la competencia vienen los títulos", cerró el mediocampista, remarcando su enfoque por hacer un buen papel en ambos frentes.