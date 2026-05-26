San Lorenzo de Gustavo Alvarez fue eliminado por Recoleta en la Copa Sudamericana

El argentino Gustavo Alvarez, extécnico de Universidad de Chile y campeón con Huachipato, sufrió una enorme decepción en Argentina, ya que su equipo San Lorenzo fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras sufrir una sorpresiva derrota por 0-1 ante Recoleta de Paraguay, en el cierre del Grupo D.

El conjunto argentino dependía de sí mismo para avanzar directamente a octavos de final, ya que lideraba el Grupo D antes de la jornada. Sin embargo, fue sorprendido en el Nuevo Gasómetro, con el solitario gol de Allan Wlk, que permitió un festejo histórico para el cuadro guaraní (37').

El resultado dejó a Recoleta en el primer lugar, con ocho puntos, y San Lorenzo, de forma increíble, fue relegado hasta el tercer lugar, ya que en paralelo, Santos hizo su tarea con un 3-0 sobre Deportivo Cuenca.

En los enfrentamientos directos, Santos y San Lorenzo habían empatado sus dos partidos, por lo que la diferencia de gol fue clave para la clasificación de los brasileños a los play-offs.

De esta forma, Recoleta conocerá a su próximo rival en la Sudamericana en el sorteo de octavos de final, que se celebrará el viernes a las 11:00 horas (15:00 GMT) en Luque; Santos, en cambio, se medirá con uno de los terceros lugares de la Copa Libertadores.