Santa Fe y Vasco da Gama abrieron los cuartos de la Sudamericana con un empate

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se inauguraron este martes en Colombia con la igualdad 0-0 entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama de Brasil.

Con escasos remates de ambos lados en dirección a portería, la llave quedó totalmente abierta de cara a la revancha en Río de Janeiro el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT).

Cabe recordar que el ganador se enfrentará en semifinales a Sao Paulo o Boca Juniors.