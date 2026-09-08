Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.6°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Santa Fe y Vasco da Gama abrieron los cuartos de la Sudamericana con un empate

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se inauguraron este martes en Colombia con la igualdad 0-0 entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama de Brasil.

Con escasos remates de ambos lados en dirección a portería, la llave quedó totalmente abierta de cara a la revancha en Río de Janeiro el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT).

Cabe recordar que el ganador se enfrentará en semifinales a Sao Paulo o Boca Juniors.

contenido de servicio
Las + leídas