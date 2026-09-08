Cancillería citó a embajador de EE.UU. para pedir información del estallido

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado de prensa que convocó para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, "con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores".

El anuncio se produjo luego de que el representante de Donald Trump en nuestro país afirmara en una entrevista concedida a CNN Chile que "la inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda".

"Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto", añadió el diplomático.

Ante ello la Cancillería expresó que "el Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia".