Sao Paulo eliminó a Bolívar y será rival de Boca Juniors en Copa Sudamericana

Sao Paulo se impuso por 3-1 ante Bolívar en el Estadio Morumbí y clasificó con un 4-2 global a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará a Boca Juniors.

Tras cosechar un valioso empate 1-1 en la ida que se jugó en La Paz, el tricolor paulista aprovechó su localía y se adelantó en el marcador en la primera parte, con un tanto de Luciano, quien a los 18' remató un centro para poner el 1-0 parcial.

En la segunda parte, Dairon Asprilla puso el empate a los 61' con un furibundo tiro desde fuera del área que entró en el ángulo del arco defendido por Rafael, aunque Jonathan Calleri adelantó de nuevo al cuadro paulista mediante un lanzamiento penal a los 68'.

Minutos más tarde, Sabino sentenció el encuentro a los 75' tras anticiparse a su marca en el área para anotar el 3-1 mediante un golpe de cabeza.

Tras avanzar de fase, Sao Paulo enfrentará a Boca Juniors, que eliminó a Deportivo Recoleta de Paraguay.

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre.