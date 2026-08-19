Sudamericana: River Plate igualó ante Independiente Santa Fe y definirá el paso a cuartos en Buenos Aires

River Plate igualó 0-0 ante Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejando abierta la llave para definir la clasificación en Buenos Aires.

En un compromiso reprogramado por el sismo ocurrido en Colombia, el conjunto local generó las opciones más claras de la primera mitad y estrelló dos tiros de Nahuel Bustos (14' y 42') en el palo.

El trámite mantuvo la misma tendencia en el complemento, ahí nuevamente Bustos desperdició una ocasión tras una mala salida visitante (48').

Con el marcador inmóvil, la quedó todo pendiente para la revancha este miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Más Monumental.