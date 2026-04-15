"¿Van a multar al árbitro?": DT de Vasco estalló contra Conmebol tras la derrota ante Audax

Un furioso Renato Gaúcho compareció ante los medios tras la derrota de Vasco da Gama ante Audax Italiano y no se guardó nada al apuntar sus dardos directamente contra la Conmebol, cuestionando el criterio del arbitraje y las sanciones disciplinarias del organismo.

El malestar del DT radica en el expediente que la Conmebol abrió en su contra por no viajar a Argentina en la jornada anterior, contrastándolo con el desempeño de los jueces en el duelo ante el cuadro de colonia.

"No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro hoy? ¿O a mí?", lanzó de entrada el estratega.

"La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. Pero nadie está poniendo excusas por la derrota", agregó.

Gaúcho fue enfático en denunciar lo que considera una persecución hacia su persona y el club, comparando los errores administrativos con los errores referiles.

"¿Va a multar la Conmebol al árbitro? No se sabe, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y hoy nos perjudicaron? ¿Van a armar este escándalo de la misma manera que lo hicieron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral", disparó.

Sobre el desarrollo del encuentro, donde Vasco sufrió las expulsiones de JP y Víctor Cuesta, el técnico aseguró que el arbitraje condicionó el trámite desde temprano.

"La expulsión de JP fue injusta, no sé por qué expulsaron a Cuesta. Desde el primer tiempo nos perjudicaron. Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de hoy pierde los estribos", explicó.

Finalmente, aunque reconoció errores propios, insistió en la dificultad de competir en inferioridad numérica: "Sabíamos que iba a ser difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo. Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos... Desafortunadamente, el rival mejoró y al final del partido, cometimos un penal infantil que nos hizo perder".

"Si no viajo, Conmebol, Dios mío... A ver qué van a hacer ahora", cerró irónicamente el adiestrador brasileño.