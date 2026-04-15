"¿Van a multar al árbitro?": DT de Vasco estalló contra Conmebol tras la derrota ante Audax
El técnico del cuadro brasileño acusó una "doble moral" por parte del ente rector tras las expulsiones sufridas ante el elenco itálico.
El técnico del cuadro brasileño acusó una "doble moral" por parte del ente rector tras las expulsiones sufridas ante el elenco itálico.
Un furioso Renato Gaúcho compareció ante los medios tras la derrota de Vasco da Gama ante Audax Italiano y no se guardó nada al apuntar sus dardos directamente contra la Conmebol, cuestionando el criterio del arbitraje y las sanciones disciplinarias del organismo.
El malestar del DT radica en el expediente que la Conmebol abrió en su contra por no viajar a Argentina en la jornada anterior, contrastándolo con el desempeño de los jueces en el duelo ante el cuadro de colonia.
"No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro hoy? ¿O a mí?", lanzó de entrada el estratega.
"La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. Pero nadie está poniendo excusas por la derrota", agregó.
Gaúcho fue enfático en denunciar lo que considera una persecución hacia su persona y el club, comparando los errores administrativos con los errores referiles.
"¿Va a multar la Conmebol al árbitro? No se sabe, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y hoy nos perjudicaron? ¿Van a armar este escándalo de la misma manera que lo hicieron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral", disparó.
Sobre el desarrollo del encuentro, donde Vasco sufrió las expulsiones de JP y Víctor Cuesta, el técnico aseguró que el arbitraje condicionó el trámite desde temprano.
"La expulsión de JP fue injusta, no sé por qué expulsaron a Cuesta. Desde el primer tiempo nos perjudicaron. Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de hoy pierde los estribos", explicó.
Finalmente, aunque reconoció errores propios, insistió en la dificultad de competir en inferioridad numérica: "Sabíamos que iba a ser difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo. Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos... Desafortunadamente, el rival mejoró y al final del partido, cometimos un penal infantil que nos hizo perder".
"Si no viajo, Conmebol, Dios mío... A ver qué van a hacer ahora", cerró irónicamente el adiestrador brasileño.