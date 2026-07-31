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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Con empujones: Leandro Paredes tuvo tenso cruce con Wilmar Roldán

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante reclamó airadamente un cobro del colegiado en contra de Boca Juniors.

[VIDEO] Con empujones: Leandro Paredes tuvo tenso cruce con Wilmar Roldán
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Durante el duelo por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana entre O'Higgins y Boca Juniors, el volante argentino Leandro Paredes se enfrascó en una discusión con el árbitro Wilmar Roldán.

La gresca surgió por los reclamos del mediocampista tras una fuerte entrada de Nicolás Figal a Martín Sarrafiore, la cual fue sancionada con tarjeta amarilla para el defensa, incitando las quejas del capitán del conjunto xeneize.

Ante la protesta del trasandino, quien le gritó en la cara, el colegiado resolvió apartarlo con un empujón, enfureciendo aún más al jugador.

Mira el tenso cruce aquí

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