Monckeberg plantea la necesidad de un vocero de Gobierno y propone el "estilo Vidal"

Entre los cuestionamientos de la oposición y la incomodidad en el propio sector por el estilo comunicacional de La Moneda, Renovación Nacional alzó la voz para exigir un ajuste en la vocería de Gobierno.

Tanto el exministro Cristián Monckeberg como el diputado Diego Schalper coincidieron en la urgencia de nombrar un titular exclusivo en la Segegob que ordene el relato del Ejecutivo y libere de esa carga al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La controversia se agudizó tras la salida de Mara Sedini, momento en que el Presidente José Antonio Kast designó a Alvarado como biministro. Las posteriores declaraciones de Camila Vallejo apuntando a una "inexistente vocería" y el debate en torno al término "fome" acabaron por encender las alarmas en Chile Vamos.

En El Primer Café, el exministro y expresidente de RN Cristián Monckeberg admitió que "sería deseable que alguien hable en nombre del Gobierno permanentemente".

A su juicio, "el ministro Alvarado, yo creo que está superado por la cantidad de pega que tiene un Ministro del Interior. Me imagino que debe ser complejo manejar vocerías y ser el jefe de gabinete".

Por eso, agregó, "andaría bien un vocero o una vocera y que ayudara en las labores de manifestar lo que piensa el gobierno, más allá de lo que ocurrió la semana pasada, eso del gobierno de 'los fomes' o 'no fomes', que eso queda dentro de lo anecdótico. Yo creo que sí, sería bueno".

Un diagnóstico idéntico al planteado por el jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper, quien afirmó a La Tercera que "falta alguien que todos los días, o cada dos días, le diga al país cuáles son los focos comunicacionales del gobierno".

"Necesitamos un parlante, un parlante que todos los días fije la línea del gobierno", añadió el parlamentario.

El perfil que proponen en RN para la Segegob

En Cooperativa, Monckeberg dijo que le gustaría "un vocero que sea clarito (...) y que no dude en lo que se plantea. A veces las vocerías se tornan fomes. El que era muy buen vocero, pero no creo que esté disponible, es (...) Francisco Vidal. Excelente vocero".

Schalper, en tanto, afirmó a La Tercera que en RN "tenemos varios parlantes en el camarín, todos disponibles para entrar a la cancha, pero necesitamos que el técnico tome la decisión".