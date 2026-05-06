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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEOS] Audax perdió su ventaja tras sufrir una expulsión y dos goles de Vasco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco chileno recibió golpe tras golpe en el segundo tiempo.

[VIDEOS] Audax perdió su ventaja tras sufrir una expulsión y dos goles de Vasco
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Audax Italiano lamentó fatales momentos en La Florida, pues su 1-0 a favor pasó a una desventaja de 1-2 ante Vasco en menos de 10 minutos de su duelo por la cuarta fecha de Copa Sudamericana.

Al minuto 61 Marcelo Ortiz cometió una evidente falta penal que en primera instancia le valió amarilla. Tras los extensos reclamos brasileños, y revisión en el VAR de por medio, el itálico acabó expulsado al tratarse de una ocasión manifiesta de gol.

Después de un par de minutos más de diálogos, Claudio Spinelli, quien recibió la falta, ejecutó para el empate brasileño a los 64'.

El hombre menos golpeó fuerte a los chilenos, pues Vasco dio vuelta el marcador rápidamente a los 71' con gol de Matheus França.

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