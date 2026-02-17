Zaldivia conoció sanción de la Conmebol: ¿Cuántos partidos se pierde?

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer la sanción al defensor central de Universidad de Chile Matías Zaldivia, de dos partidos de suspensión tras su expulsión en la semifinal de revancha contra Lanús de Argentina disputada el año pasado.

Zaldivia fue expulsado una vez concluido el duelo de revancha, que la U perdió 1-0 en Argentina.

El organismo publicó recientemente las resoluciones definitivas en su portal oficial, confirmando la baja del zaguero para el inicio de la campaña internacional 2026.

El futbolista cumplirá ante los "árabes" el partido de suspensión automática, mientras la decisión impuso un total de dos encuentros de inhabilitación.

Por este motivo, Zaldivia se perderá el choque contra Palestino, donde ambos clubes disputarán un cupo en la fase de grupos del presente certamen, pero también queda descartado para el siguiente compromiso de su equipo a nivel continental.

En caso de que Universidad de Chile logre avanzar de ronda, el defensor se ausentará en el debut de la fase grupal. Si el elenco universitario resulta eliminado ante el cuadro "árabe", el jugador deberá purgar su castigo en la próxima competición organizada por Conmebol en la que participe su club. Además, el jugador recibió una multa individual de 4.000 dólares.

Las sanciones no solo afectaron al deportista, sino que también golpean las finanzas de Universidad de Chile. El ente rector del fútbol sudamericano aplicó tres multas económicas distintas contra la institución laica: Una de 25.000 dólares, otra de 10.000 dólares por diversas infracciones al Código Disciplinario y una tercera de 8.000 dólares relacionada con el Manual de Clubes. En total, la concesionaria azul acumuló un cargo de 43.000 dólares.

Estas resoluciones corresponden a los incidentes y amonestaciones registradas durante la llave de semifinales de la temporada anterior, donde la escuadra dirigida en ese entonces por Gustavo Alvarez finalizó su participación en el torneo. El club fue advertido por COonmebol de que, en caso de reiterarse estas conductas, las penas podrían aumentar en futuras instancias.