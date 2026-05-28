El noble gesto de Agustín Ortiz: Defensor de Copiapó sorprendió a pequeño hincha en su cumpleaños

Un emotivo momento se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas, protagonizado por el defensor de Deportes Copiapó Agustín Ortiz quien cumplió el sueño de un pequeño fanático del club en el día de su cumpleaños.

En el registro, difundido a través de la plataforma TikTok por el usuario Edward Álvarez, se detalla el anhelo del festejado: "¿Cuál es tu deseo de cumpleaños? Conocer al Ortiz, el jugador de Copiapó".

Justo después de que el niño soplara las velas, el futbolista apareció sorpresivamente a sus espaldas. Al notar su presencia, tanto el menor como el propio jugador no pudieron contener la emoción y se fundieron en un abrazo que rápidamente sumó miles de reproducciones en la plataforma.

Ortiz, visiblemente conmovido, también le obsequió su camiseta al menor. "Los sueños sí se cumplen y hoy le tocó a mi bebé, verlo lleno de emoción...", escribió el padre en la publicación.

Cabe recordar que Agustín Ortiz, formado en las divisiones inferiores de Colo Colo —donde llegó a ser capitán de la categoría sub-19—, se desempeña como defensa central y lateral derecho. El jugador se incorporó definitivamente al "León de Atacama" en la temporada 2022, luego de un previo paso a préstamo por la institución nortina.