Biministro Mas descartó privatización de Codelco y Fontaine prometió cambios

Después de que Bernardo Fontaine asumiera este miércoles como el nuevo presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que no se avanzará en privatizar la estatal durante su gestión.

Consultado respecto a la llegada del economista a la cuprífera, la autoridad apuntó este jueves: "Parte una nueva etapa: el gobierno corporativo empieza a liderar la compañía, y hemos dicho que los ejes son seguridad, productividad y hacernos cargo de la deuda".

En ese sentido, el secretario de Estado subrayó que "no estamos hablando de privatizar (la empresa), sino que de trabajar con privados, tal como lo hizo la administración de Máximo Pacheco, con más de 12 convenios con privados".

Por otro lado, también han surgido declaraciones del propio Fontaine, a través de un video institucional interno que luego apareció en redes sociales, en el cual anticipa: "Nuestro objetivo no será producir y producir, sino que nuestros objetivos serán, primero, seguridad, seguridad y seguridad".

"Segundo, maximizar los aportes al Estado sin endeudar más a nuestra compañía; tercero, ordenar la casa con mano firme y transparencia, y cuarto, la sostenibilidad", detalló el nuevo líder de la estatal.

Al cierre, señaló a los trabajadores que "Codelco puede más. Será necesario hacer cambios y mejoras, y los haremos con capacidad de escuchar y entre todos".

Fontaine encabezará su primera reunión de directorio esta tarde, mientras crece la expectación por el posible anuncio de una auditoría externa a la corporación, en torno a la sobreestimación de cifras de producción de cobre durante diciembre de 2025.