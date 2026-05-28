Johannes Kaiser: Chile Vamos apoyará AC contra Grau "porque no les queda otra"

El exdiputado Johannes Kaiser (PNL) aseguró que Chile Vamos votará a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, ya que "no les queda otra" ante la solidez de los argumentos presentados.

El excandidato presidencial manifestó este jueves que "la acusación constitucional va a ir sí o sí, solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente, nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra".

"Si votan de manera distinta van a haberse hecho cómplices de la actitud y la actividad del exministro", indicó.

La acción, impulsada por el PNL, debe ser presentada antes del 11 de junio, y se basa en la denuncia del Ejecutivo de inconsistencias por 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del gobierno anterior, una vez publicado el Informe de Finanzas Públicas (IFP), correspondiente al primer trimestre del 2026.

Desde el Frente Amplio, su secretario ejecutivo, Simón Ramírez, replicó que "el Partido Nacional Libertario es el que está tirando el carro de la ultraderecha y es una acusación que probablemente se va a caer. Si avanza en esas características, en el Senado esto complica cualquier conversación, principalmente porque esto carece de total fundamento".

"Respecto de lo que apareció en el Informe de Finanzas Públicas, es algo así como la polémica de la caja 2.0, donde el ministro Quiroz exacerba ciertas variables, omite otras variables y entrega información parcial y arbitraria para lograr ciertos objetivos políticos, que luego el conjunto de economistas del país le empieza a quitar piso y da cuenta de que no hay fundamento de sus acusaciones", insistió.