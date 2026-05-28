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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Barristas de Boca pegaron amenazantes mensajes antes del duelo copero con la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro xeneize se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante el elenco chileno.

Barristas de Boca pegaron amenazantes mensajes antes del duelo copero con la UC
 TyC Sports
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Barristas de Boca Juniors instalaron fuertes mensajes en las calles de La Boca en la previa del duelo ante Universidad Católica, partido en que el cuadro argentino se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Las pancartas aparecieron en los alrededores de La Bombonera con frases como "Boca contra todos" y "No se metan con Boca", en una clara muestra de presión antes del encuentro decisivo frente al elenco cruzado.

El ambiente en Buenos Aires comenzó a calentarse durante las horas previas al compromiso, programado para este jueves a las 21:30 horas, con imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales y que fueron compartidas por medios argentinos.

Boca Juniors llega al partido con la obligación de sumar un resultado que le permita seguir con vida en el torneo continental, mientras que Universidad Católica buscará sostener su buen presente en el Grupo D y asegurar su avance a la siguiente ronda.

El cruce ante la UC será uno de los encuentros más relevantes de la jornada copera, con un clima de alta tensión en el entorno xeneize y con la expectativa centrada en lo que ocurra dentro y fuera de la cancha.

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