Caputto y la campaña de Coquimbo: Morimos de pie, fuimos dignos

Tras la ajustada definición por penales que dejó a Coquimbo Unido fuera de la Copa Libertadores ante Platense, el técnico Hernán Caputto analizó con orgullo el camino recorrido por su equipo, valorando lo hecho en medio de lo afectada que se vio la zona por el aluvión.

"Me quedo con cómo competimos en todos los partidos de Copa y este no fue la excepción. (...) En la jerga futbolística o en la vida, tal vez suene a cliché, pero prefiero morir de pie. Así lo hicimos, fuimos dignos", sostuvo el DT visiblemente emocionado tras el encuentro.

Seguido a ello, precisó en conferencia que: "Todos nos ilusionamos; la ilusión es lo único que se pierde en la vida. Eso hace a este equipo muy digno, se entregó entero. Representamos muy bien a Coquimbo, a la región y también del país en esta Copa".

"Seguro que fue un momento espectacular en mi carrera, el mejor sin duda, junto con lindos momentos que pasé en la selección como la clasificación al Mundial sub 17 y demás, pero a nivel de club profesional el mejor", aseguró Caputto.

Finalmente, dedicó palabras al apoyo incondicional del público: "He visto sufrir tanta gente acá por diferentes lugares... Y el otro día fueron casi 3 mil personas acompañándonos en Argentina. Con mucho respeto, pero vinieron mil y tantas personas de Platense. A veces no nos damos cuenta de cosas, no valoramos".