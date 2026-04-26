Coquimbo Unido envió sus condolencias por el fallecimiento de la abuela de Diego Sánchez

Este domingo, el arquero Diego Sánchez comunicó el sensible fallecimiento de su abuela María, recibiendo múltiples mensajes de apoyo por parte de los hinchas y del club Coquimbo Unido.

"Llegó el momento que siempre pedí que no llegara. Qué difícil se me hace tratar de resumir el amor, los momentos y vivencias hermosas a tu lado Mami María, no te imaginas como me está doliendo tu partida. Este dolor en el pecho sabía que estaba cerca de llegar pero no se está preparado nunca", escribió el golero en Instagram.

"Te amo con mi vida. Gracias por cuidar de mi. Es difícil querer tenerte eternamente sabiendo de tu cansancio, solo queda aceptar y vivir este dolor de ahora en adelante", sumó en carta.

"Ya no se que escribir mamita. Solo me deja un poco de alegría el saber que gozaste mucho de mis triunfos estos últimos años, que no te perdiste ni un partido esperando celebrar", continuó en su afectuoso recuerdo.

Coquimbo Unido extendió sus condolencias al guardameta a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

"Te abrazamos, 'Monito' querido. ¡Todo Coquimbo contigo, siempre con el cariño, Fuerza y Coraje PIRATA!", expuso el elenco aurinegro.