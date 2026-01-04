Coquimbo Unido oficializó la renovación de su capitán Sebastián Galani para 2026

La fiesta continúa en el puerto. Tras una temporada histórica donde se consagraron como los mejores del fútbol chileno, Coquimbo Unido confirmó una noticia clave para la conformación de su plantel 2026: La renovación de su capitán y referente, Sebastián Galani.

A través de sus redes sociales, el elenco aurinegro ratificó que el volante continuará portando la jineta en la próxima campaña. "El capitán campeón sigue en casa. Continuará siendo quien porte la jineta del Aurinegro en la travesía Pirata 2026", anunció la institución, desatando la alegría de la parcialidad coquimbana.

La figura de Galani cobró una relevancia absoluta en el último tiempo. Formado en la cantera del club e hincha confeso del "Barbón", fue el encargado de levantar la copa de Campeón 2025, hito que la institución calificó como "la página más gloriosa" de su historia.

El desafío inmediato para el mediocampista y sus compañeros será de alta exigencia. Como monarcas del torneo nacional, Coquimbo Unido disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, marcando la cuarta participación internacional del club y su segunda presencia en el máximo certamen continental.

"El puerto confía en su líder. ¡Seguimos juntos, siempre unidos, Capi7án!", cerró el emotivo comunicado del club, asegurando así la columna vertebral del equipo para un año lleno de desafíos.

Además, defenderá el título en la Liga de Primera, jugará Copa Chile, Supercopa y la nueva Copa de la Liga.